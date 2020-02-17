***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:15
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819442
BIST
14:02121.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 885,76
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:026,0455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:026,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:02306,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,10
|Açılış
|: 307,09
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|TSPOR
|5,41
|182.266.819
|% 16,09
|
|KUTPO
|10,84
|43.320.203
|% 15,07
|
|OSTIM
|2,48
|101.821.492
|% 10,71
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,24
|29.261.839
|% -9,78
|
|ERBOS
|24,98
|13.815.001
|% -9,10
|
|ARSAN
|4,89
|3.043.667
|% -7,91
|
|HUBVC
|40,02
|38.021.247
|% -7,32
|
|KRTEK
|3,41
|2.640.289
|% -6,83
|
|THYAO
|15,23
|994.466.177
|% 2,28
|
|ASELS
|30,02
|985.131.596
|% 3,23
|
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|ODAS
|2,25
|522.268.478
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|342.253.753
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|522.268.478
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,40
|590.056.705
|% 18,06
|
|BJKAS
|2,99
|252.866.914
|% 3,82
|
|KARSN
|1,94
|163.162.998
|% -1,52
|
|PETKM
|4,16
|342.253.753
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8511
|7,8905
|% -0,32
|
|Frank
|6,1298
|6,1667
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6062
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-2,51
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,33
|57,33
|0,00
|