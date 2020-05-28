***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 12:12
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847213
BIST
12:03104.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,08
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.954
12:036,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0246
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7979
En Düşük
6,7656
12:037,4842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4855
En Düşük
7,4416
12:03375,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,40
|Açılış
|: 375,77
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,00
|9.388.372
|% 9,80
|
|DITAS
|19,36
|10.742.506
|% 7,14
|
|MNDRS
|1,94
|147.886.175
|% 6,59
|
|GUBRF
|20,84
|87.934.596
|% 4,36
|
|EGGUB
|60,35
|2.609.519
|% 3,69
|
|CMENT
|31,68
|4.001.687
|% -10,00
|
|AYCES
|26,42
|295.878
|% -9,95
|
|EGCYO
|0,96
|81.819
|% -9,43
|
|ALYAG
|1,17
|651.284
|% -9,30
|
|IZMDC
|11,04
|6.378.098
|% -8,84
|
|THYAO
|12,42
|1.818.480.283
|% 0,73
|
|GARAN
|7,76
|1.238.104.737
|% 1,57
|
|AKBNK
|5,65
|382.088.556
|% 0,89
|
|ASELS
|30,14
|322.488.794
|% 0,20
|
|TUPRS
|85,50
|273.460.647
|% 1,91
|
|GARAN
|7,76
|1.238.104.737
|% 1,57
|
|THYAO
|12,42
|1.818.480.283
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,22
|219.778.619
|% 0,45
|
|MNDRS
|1,94
|147.886.175
|% 6,59
|
|AKBNK
|5,65
|382.088.556
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3042
|8,3459
|% 0,29
|
|Frank
|6,9799
|7,0219
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,70
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|
|Tam
|2.510
|2.544
|34,30
|
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|0,09
|