***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 11:45
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910297
BIST
14:301.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:307,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:308,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:30402,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,66
|Açılış
|: 402,96
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ATEKS
|59,95
|14.990.786
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|153.175.623
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.647.798
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.307.230
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|34,98
|50.506.891
|% -7,31
|
|MAALT
|292,50
|118.533.549
|% -6,91
|
|VAKBN
|4,62
|1.802.282.480
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.480.786.097
|% 9,90
|
|SASA
|42,66
|1.305.620.725
|% 3,59
|
|KOZAL
|146,00
|1.175.427.259
|% 0,83
|
|GARAN
|9,69
|1.116.052.902
|% -0,51
|
|SKBNK
|1,53
|663.504.460
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,62
|1.802.282.480
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.480.786.097
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,50
|538.984.746
|% 0,00
|
|KARSN
|5,05
|701.168.766
|% 2,85
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0106
|7,0130
|% 0,29
|
|Euro
|8,4596
|8,4631
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,6835
|9,7320
|% -0,11
|
|Frank
|7,7941
|7,8411
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8626
|1,8719
|% 0,23
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-7,15
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.665
|2.732
|-10,93
|
|Yarım
|1.288
|1.322
|-5,29
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|0,74
|