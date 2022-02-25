***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 12:36
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki Gelir Tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu Ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004407
BIST
12:431.897
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 45,40
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.897
En Düşük
1.866
12:4314,0894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0664
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:4315,8024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0431
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:43863,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 8,12
|Açılış
|: 863,42
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:43
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|KRTEK
|11,06
|18.210.380
|% 9,29
|
|RALYH
|7,17
|10.792.095
|% 8,31
|
|AKFGY
|4,05
|2.704.742
|% 8,00
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|PRKAB
|31,40
|11.486.639
|% -6,21
|
|EUHOL
|2,60
|499.853
|% -5,80
|
|ARMDA
|59,80
|2.088.683
|% -5,75
|
|THYAO
|25,58
|2.825.796.768
|% 1,19
|
|SASA
|44,02
|455.950.733
|% 4,56
|
|TKFEN
|19,47
|437.311.594
|% -4,18
|
|YKBNK
|3,58
|406.836.191
|% 1,42
|
|SISE
|12,12
|364.466.091
|% 3,24
|
|EKGYO
|2,00
|265.980.087
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,58
|406.836.191
|% 1,42
|
|THYAO
|25,58
|2.825.796.768
|% 1,19
|
|HUNER
|2,78
|264.833.760
|% 4,51
|
|ODAS
|1,28
|76.629.302
|% 1,59
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0800
|14,0894
|% 0,47
|
|Euro
|15,7676
|15,8024
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,7598
|18,8539
|% 0,25
|
|Frank
|15,1132
|15,2043
|% 0,15
|
|Riyal
|3,7366
|3,7554
|% 0,32
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|11,66
|
|Altın Gr.
|863
|863
|7,37
|
|Cumhuriyet
|5.778
|5.866
|-304,00
|
|Tam
|5.745
|5.890
|-316,27
|
|Yarım
|2.777
|2.850
|-152,07
|
|Çeyrek
|1.393
|1.425
|-76,49
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|0,07
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|0,90
|