***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.07.2020 10:15
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. "
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853674
BIST
13:00115.640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -884,98
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:006,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8570
En Düşük
6,8445
13:007,6878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
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|Açılış
|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7093
En Düşük
7,6819
13:00393,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,48
|Açılış
|: 393,95
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.012.469
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.822.510
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.875.733
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|76.484.699
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|28.946.971
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|YONGA
|24,80
|99.925
|% -4,62
|
|AKGUV
|3,06
|18.854.272
|% -4,38
|
|ISBTR
|50.999,80
|461.323
|% -4,36
|
|KRDMD
|3,23
|1.248.061.853
|% -0,62
|
|ASELS
|32,82
|933.319.437
|% 1,05
|
|GARAN
|8,33
|681.928.336
|% -1,54
|
|ODAS
|2,58
|669.385.275
|% 4,03
|
|EKGYO
|2,01
|649.901.471
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,23
|1.248.061.853
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,01
|649.901.471
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|669.385.275
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,51
|308.210.438
|% 4,14
|
|KARSN
|3,03
|402.300.490
|% 3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4727
|8,5152
|% -0,02
|
|Frank
|7,2030
|7,2464
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,70
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.551
|2.571
|13,70
|
|Tam
|2.625
|2.638
|14,10
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,05
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|1,23
|