***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.09.2023 17:19
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2023 yılı hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
‘'Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından Yaşar Dış Ticaret A.Ş. şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2023 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.''
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194194
BIST
'
18:058.160
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,41
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.276
18:0526,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0662
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,4343
18:0528,8614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0397
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,3974
18:051.653,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,80
|Açılış
|: 1.653,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.626,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|150,70
|1.194.162.996
|% 10,00
|
|METUR
|10,34
|135.764.154
|% 10,00
|
|ORCAY
|11,88
|151.936.786
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|67.026.549
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|115.434.376
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|2.612.800.364
|% -10,00
|
|TATEN
|65,35
|563.607.619
|% -9,99
|
|SNPAM
|41,26
|14.276.088
|% -9,99
|
|ULAS
|18,47
|9.714.038
|% -9,99
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|THYAO
|236,00
|8.282.209.001
|% 0,64
|
|KOZAL
|31,60
|6.727.178.849
|% -3,66
|
|ENKAI
|38,18
|5.961.647.167
|% 9,97
|
|ASTOR
|140,60
|5.705.645.225
|% 1,15
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|ZOREN
|4,92
|2.095.739.747
|% -2,96
|
|SKBNK
|5,23
|1.870.521.043
|% -9,67
|
|EKGYO
|8,87
|2.842.407.739
|% -1,77
|
|YKBNK
|16,19
|4.325.417.699
|% -0,49
|
|ISCTR
|22,22
|5.570.805.328
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,9325
|% 0,25
|
|Euro
|28,7815
|28,8614
|% -0,14
|
|Sterlin
|33,4635
|33,6314
|% -0,10
|
|Frank
|30,0498
|30,2308
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1488
|7,1847
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-9,79
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.027
|11.135
|-18,00
|
|Yarım
|5.530
|5.591
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.795
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,04
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 8, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 135, 816.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde 8.79 oranında artışla 52.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 069, 925 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, AKBNK, ISCTR
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 56 artarak (% 0.33 ) 7, 153
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, ALFAS, QNBFB, ASUZU, NUHCM, METUR, KENT, GLCVY, ISBTR, COSMO