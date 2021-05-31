***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
31.05.2021 17:00
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL'ndan tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000.-TL artırılarak 94.762.708,45.-TL'na seviyesine çıkarılmasına ilişkin başvurumuz kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939062
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 524,25
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526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.056.986
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.177.545
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.770.426
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.261.011
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.791.285
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|349.379
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.730.709
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|744.538.756
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|738.906.363
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|651.396.531
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|513.327.238
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|510.985.517
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|430.787.752
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|124.321.497
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|122.539.183
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4812
|8,4863
|% -0,92
|
|Euro
|10,3694
|10,3805
|% -0,59
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0826
|% -0,78
|
|Frank
|9,3999
|9,4565
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2562
|2,2675
|% -0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
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