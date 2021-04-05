***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2021 11:25
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 220.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 02.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ONAYLI Tadil Metni-PINSU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923206
BIST
11:291.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:298,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1359
11:299,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5746
11:29453,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,63
|Açılış
|: 453,49
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|110.720.734
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|166.200
|% 9,92
|
|DERHL
|9,55
|39.060.557
|% 9,90
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|10.289.368
|% -9,71
|
|GLRYH
|11,09
|10.613.180
|% -8,72
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|KOZAL
|126,80
|389.914.513
|% 1,36
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|JANTS
|884,20
|219.320.188
|% 6,92
|
|PETKM
|6,10
|183.456.663
|% 1,84
|
|THYAO
|12,96
|149.054.359
|% 0,39
|
|SISE
|7,46
|226.560.530
|% 0,95
|
|PETKM
|6,10
|183.456.663
|% 1,84
|
|EKGYO
|1,92
|45.396.573
|% 0,00
|
|ODAS
|3,56
|82.037.325
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,22
|50.567.625
|% -0,89
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1631
|8,1641
|% 0,14
|
|Euro
|9,5975
|9,6114
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2582
|11,3147
|% 0,16
|
|Frank
|8,6062
|8,6581
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1655
|2,1764
|% -0,08
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-4,87
|
|Altın Gr.
|454
|454
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|-1,08
|