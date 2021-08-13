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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

13.08.2021 11:35



***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi

Açıklama

           Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 13/08/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Sahipleri elerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957871


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