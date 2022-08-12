***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.08.2022 10:42
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
12/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz ile Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun yenilenmesi konusunda 12/08/2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054935
BIST
10:582.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 5,15
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.876
En Düşük
2.858
10:5817,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9702
En Düşük
17,9284
10:5818,5011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0315
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5531
En Düşük
18,4844
10:581.032,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.032,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,71
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRCAS
|10,57
|74.891.183
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|43.623.536
|% 9,96
|
|ARDYZ
|7,23
|18.508.865
|% 9,88
|
|IZMDC
|2,94
|132.712.801
|% 9,29
|
|MEGAP
|3,14
|31.650.516
|% 7,90
|
|PAMEL
|169,30
|8.078.029
|% -9,56
|
|TEKTU
|1,73
|28.366.052
|% -6,99
|
|AKENR
|2,04
|39.797.777
|% -6,85
|
|DOBUR
|44,50
|148.630
|% -6,71
|
|SNGYO
|3,73
|18.362.890
|% -5,09
|
|THYAO
|63,00
|2.647.916.104
|% 2,61
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|AKBNK
|10,21
|423.812.950
|% 1,39
|
|GARAN
|18,20
|419.906.165
|% 0,72
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|ODAS
|4,03
|412.110.992
|% 2,54
|
|YKBNK
|5,67
|485.068.127
|% 0,89
|
|ALBRK
|1,82
|112.298.398
|% 5,20
|
|DOHOL
|4,45
|267.816.042
|% -0,45
|
|TSKB
|3,52
|208.212.607
|% 0,28
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9562
|17,9656
|% 0,15
|
|Euro
|18,4891
|18,5040
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,7946
|21,9039
|% -0,18
|
|Frank
|18,9806
|19,0949
|% -0,07
|
|Riyal
|4,7670
|4,7910
|% 0,07
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-1,14
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.921
|6.978
|-14,00
|
|Yarım
|3.372
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.705
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,77
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,34
|