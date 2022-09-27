***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.09.2022 16:41
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkındaki 27/09/2022 tarih ve E-18454353-100.06-11455 sayılı yazısına istinaden yaptığımız açıklamadır. Şirketimizle ilgili olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065481
BIST
17:593.267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 6,60
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
17:5918,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
17:5917,7943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0601
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
17:59972,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 9,29
|Açılış
|: 972,29
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|109,10
|114.163.575
|% 9,98
|
|KMPUR
|58,00
|102.789.512
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|56.275.194
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|621.272.028
|% 9,93
|
|ISGYO
|8,19
|17.910.473
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.240.116
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|323.778.299
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|15.919.453
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.090.130.738
|% -9,88
|
|THYAO
|70,90
|4.648.904.484
|% 2,16
|
|SASA
|68,80
|3.409.081.957
|% 3,69
|
|GARAN
|19,62
|3.316.456.427
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|TSKB
|2,54
|3.027.849.316
|% -3,05
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.516.738
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,96
|2.342.309.122
|% 0,76
|
|YKBNK
|7,22
|3.174.264.858
|% 4,18
|
|ISCTR
|7,81
|2.840.310.261
|% 1,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4731
|18,4953
|% 0,11
|
|Euro
|17,7823
|17,8016
|% 0,38
|
|Sterlin
|19,8579
|19,9574
|% 0,99
|
|Frank
|18,6033
|18,7154
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9001
|4,9247
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|12,93
|
|Altın Gr.
|972
|973
|9,59
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.609
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.216
|3.275
|7,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|0,22
|
|B. Petrol
|85,05
|85,05
|2,19
|