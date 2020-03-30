***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 15:20
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda,
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Emine Feyhan YAŞAR'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. İdil YİĞİTBAŞI'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833265
BIST
16:4387.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -159,08
|Açılış
|: 87.937
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|Önceki Kapanış
|: 88.125
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88.812
En Düşük
86.815
16:436,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
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|Açılış
|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:437,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
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|: 0,0000
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|Önceki Kapanış
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16:43343,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,23
|Açılış
|: 343,29
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,34
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|35.796.552
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,73
|5.551.999
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.574.167
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.470.261
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.369.465
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,16
|320.702
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.814.471
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,50
|3.492.935
|% -9,35
|
|THYAO
|8,72
|658.893.061
|% -1,58
|
|ASELS
|23,20
|533.290.768
|% 0,35
|
|GARAN
|8,02
|469.333.971
|% 1,78
|
|PGSUS
|31,36
|441.077.600
|% -9,21
|
|SASA
|7,98
|334.426.362
|% 9,92
|
|IHLGM
|0,94
|161.701.339
|% 4,44
|
|GSRAY
|2,02
|261.216.875
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|55.061.531
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,76
|227.715.312
|% 6,56
|
|YKBNK
|1,89
|154.413.259
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1232
|8,1640
|% 1,52
|
|Frank
|6,8431
|6,8844
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7455
|1,7542
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-6,49
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,07
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
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|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-1,63
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