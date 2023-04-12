Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.04.2023 18:28
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Aktaş 12.04.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Boşalan "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Genel Müdürü Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'nun seçilmesine, Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'ndan boşalan "Genel Müdür" görevine Sn. Koral Kalpaklıoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
 
Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137050


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.146
Değişim :  0,43% |  21,86
Açılış :  5.128  
Önceki Kapanış :  5.124  
En Yüksek
5.198 En Düşük
5.121
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ZRGYO 4,95 358.661.384 % 10,00  
BURVA 33,66 20.630.683 % 10,00  
MARKA 23,98 13.617.499 % 10,00  
KRGYO 18,26 14.973.304 % 10,00  
EDIP 8,59 31.127.174 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3111 19,3156 % 0,16  
Euro 21,2286 21,2384 % 1,00  
Sterlin 24,0420 24,1625 % 0,57  
Frank 21,4802 21,6096 % 0,94  
Riyal 5,1333 5,1591 % 0,09  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.016 2.016 12,69  
Altın Gr. 1.250 1.250 7,28  
Cumhuriyet 8.514 8.642 27,00  
Tam 8.592 8.668 51,00  
Yarım 4.196 4.241 24,00  
Çeyrek 2.098 2.121 13,00  
Gümüş.Ons 25,49 25,51 0,45  
Gümüş Gr. 15,79 15,81 0,26  
B. Petrol 87,30 87,30 1,69  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru