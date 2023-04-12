***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2023 18:28
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Aktaş 12.04.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Boşalan "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Genel Müdürü Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'nun seçilmesine, Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'ndan boşalan "Genel Müdür" görevine Sn. Koral Kalpaklıoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137050
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