***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Aktaş 12.04.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Boşalan "Yönetim Kurulu Üyeliği"ne kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Genel Müdürü Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'nun seçilmesine, Sn. Hüseyin Karamehmetoğlu'ndan boşalan "Genel Müdür" görevine Sn. Koral Kalpaklıoğlu'nun atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137050BIST