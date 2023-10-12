***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulunun ambalajlı su sektörüne yönelik olarak yaptığı ön araştırma sonucunda teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmedikleri hususunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmiş olmakla birlikte Şirketimizin de arasında bulunduğu teşebbüsler hakkında bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verilmiştir.Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayını Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.Süreç hakkındaki gelişmeler ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205473BIST