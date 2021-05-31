***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 28.05.2021 tarihli toplantısında, Şirket'in 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 50.000.000.-TL arttırılarak 94.762.708,45.-TL seviyesine çıkarılmasından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak raporun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Raporu ekte bilgilerinize sunarız. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939056BIST