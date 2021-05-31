***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
31.05.2021 16:45
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.05.2021 tarihli toplantısında, Şirket'in 44.762.708,45.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere 50.000.000.-TL arttırılarak 94.762.708,45.-TL seviyesine çıkarılmasından elde edilmesi planlanan fonun kullanımına ilişkin olarak raporun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Raporu ekte bilgilerinize sunarız. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939056
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,85
|40.047.708
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.566
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.588.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.737.159
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.260.623
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.727.704
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.562.255
|% -7,28
|
|SANFM
|15,31
|2.753.092
|% -7,21
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,86
|726.874.352
|% -0,38
|
|GARAN
|7,99
|686.185.693
|% 0,13
|
|EREGL
|19,25
|635.597.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|119,60
|489.380.636
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,94
|488.469.921
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|418.199.651
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|110.375.554
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4819
|8,4856
|% -0,92
|
|Euro
|10,3713
|10,3820
|% -0,57
|
|Sterlin
|12,0175
|12,0777
|% -0,82
|
|Frank
|9,3935
|9,4501
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|