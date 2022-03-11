***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.03.2022 13:56
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 220.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artış ile 94.762.708,45 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Denetim Komitesi'nin "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Olarak Hazırlanan Rapor"u ektedir.
Konuyu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009477
BIST
14:022.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,56
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
14:0214,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1103
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
14:0216,4719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1276
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
14:02958,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,25
|Açılış
|: 958,27
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler14:02
|FORMT
|1,10
|63.615.437
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|19.180.471
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.625.805
|% 9,93
|
|DNISI
|11,09
|7.776.944
|% 9,80
|
|MEPET
|2,27
|9.546.726
|% 8,10
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|ISSEN
|16,53
|32.549.508
|% -5,92
|
|ETILR
|6,40
|680.044
|% -5,88
|
|SANEL
|7,10
|1.459.509
|% -4,83
|
|SKTAS
|2,98
|10.593.310
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,35
|2.348.764.344
|% -0,13
|
|THYAO
|26,06
|2.161.115.455
|% 1,24
|
|SISE
|13,50
|1.346.986.261
|% 2,58
|
|EREGL
|34,30
|904.582.815
|% -0,92
|
|KOZAA
|26,36
|725.339.815
|% 3,29
|
|ODAS
|1,53
|280.382.767
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,35
|2.348.764.344
|% -0,13
|
|DOHOL
|3,22
|331.478.581
|% 3,21
|
|SISE
|13,50
|1.346.986.261
|% 2,58
|
|THYAO
|26,06
|2.161.115.455
|% 1,24
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9621
|14,9648
|% 0,74
|
|Euro
|16,4398
|16,4719
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,5097
|19,6075
|% 0,86
|
|Frank
|16,0128
|16,1093
|% 0,89
|
|Riyal
|3,9759
|3,9959
|% 0,89
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.991
|-6,20
|
|Altın Gr.
|959
|959
|6,96
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|4,18
|
Seans Raporu
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