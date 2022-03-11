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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.03.2022 13:56
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kulla


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

              
Şirketimizin 220.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin,  tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artış ile 94.762.708,45 TL'ye artırılmasına  ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Denetim Komitesi'nin "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Olarak Hazırlanan Rapor"u ektedir.
 
Konuyu bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009477


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