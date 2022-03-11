***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 220.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 44.762.708,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,70 oranında 50.000.000 TL artış ile 94.762.708,45 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanan Denetim Komitesi'nin "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Olarak Hazırlanan Rapor"u ektedir.Konuyu bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009477BIST