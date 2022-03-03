***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilİDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye DeğilSEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönrtim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYEŞİM GÜRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye YOKTUR Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYILMAZ GÖKOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiCENGİZ EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET AKTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.02.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006869BIST