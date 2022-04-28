***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2022 16:16
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EMİNE FEYHAN YAŞAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
İDİL YİĞİTBAŞI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil
NALAN ERKARAKAŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üy
16:262.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
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|Açılış
|: 2.460
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|Önceki Kapanış
|: 2.451
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2.478
En Düşük
2.440
16:2614,7680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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14,8317
En Düşük
14,7314
16:2615,5548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
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|Açılış
|: 15,5200
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|Önceki Kapanış
|: 15,6700
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15,6955
En Düşük
15,5141
16:26895,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -2,84
|Açılış
|: 895,07
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler16:24
|SKBNK
|1,21
|227.062.427
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.484.025
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.451.878
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.854.265
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.328.865
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,92
|44.319.520
|% -7,58
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,39
|29.082.042
|% -5,31
|
|THYAO
|41,32
|4.698.205.846
|% 2,02
|
|GARAN
|15,01
|1.872.580.095
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,08
|1.295.029.064
|% -0,77
|
|SISE
|17,94
|1.179.851.928
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,97
|1.119.648.425
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,27
|464.571.077
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,72
|795.458.952
|% 3,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.119.648.425
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|227.062.427
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,08
|1.295.029.064
|% -0,77
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7566
|14,7664
|% -0,28
|
|Euro
|15,5355
|15,5502
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,3226
|18,4145
|% -1,07
|
|Frank
|15,0869
|15,1778
|% -0,86
|
|Riyal
|3,9252
|3,9449
|% -0,27
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|1,60
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|5.972
|6.062
|-32,00
|
|Tam
|5.935
|6.083
|-44,05
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-21,31
|
|Çeyrek
|1.439
|1.471
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,94
|-0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,07
|
Seans Raporu
16:24
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16:39TTKOM
Yüzde -14.78 oranında düşüşle 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 846, 955 adet işlem
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16:38TSGYO
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 6.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 193, 654 adet işlem
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16:37XU100
Endeks 2, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 27, 310.00 milyon TL de
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16:34TUKAS
Yüzde 4.92 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 221 adet işlem
-
16:33ACSEL
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 45.38 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 473 adet işlem