***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 10:02
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Onur Öztürk Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.07.2015 232 436 52 50 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme 701836
Didem Dirim Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 30.09.2016 232 436 52 50 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199267
BIST
'
13:208.440
En Düşük
|Değişim
|: -0,87%
|| -73,99
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:2027,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1340
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:2029,0016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2267
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:201.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.256.192
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.634.282
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.880.164
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|197.845.547
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|282.331.140
|% -5,91
|
|THYAO
|241,80
|4.223.569.327
|% -2,38
|
|TUPRS
|150,70
|3.871.312.423
|% -2,77
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|BIMAS
|287,80
|2.425.696.728
|% 1,16
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,29
|185.484.565
|% 4,03
|
|KATMR
|2,82
|385.508.837
|% 5,22
|
|ODAS
|14,33
|1.836.965.126
|% 2,80
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5697
|% 0,49
|
|Euro
|28,9823
|29,0016
|% 0,79
|
|Sterlin
|33,3547
|33,5219
|% 0,72
|
|Frank
|29,9200
|30,1003
|% 0,61
|
|Riyal
|7,3279
|7,3647
|% 0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,70
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,67
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,06
|90,06
|-0,86
|