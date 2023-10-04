***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur Öztürk Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 27.07.2015 232 436 52 50 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme 701836Didem Dirim Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 30.09.2016 232 436 52 50 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199267BIST