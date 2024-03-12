***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBarış KAV Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 12.03.2024 232 495 00 00 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207424Didem DİRİM Yatırımcı İlişkileri Görevlisi 30.09.2016 232 436 52 50 yatirimciiliskileri@pinarsu.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258122BIST