***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş ve üyeliğine Sn. Damla Tolga Birol'un atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Damla Tolga Birol'un, üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş'ın, üyeliklere Sn. Damla Tolga Birol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024796BIST