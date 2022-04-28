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***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.04.2022 15:37
***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Açıklamalar

                
Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
 
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş ve üyeliğine Sn. Damla Tolga Birol'un atanmasına,
 Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Damla Tolga Birol'un, üyeliklere Sn. Nalan Erkarakaş ve Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,
 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Nalan Erkarakaş'ın, üyeliklere Sn. Damla Tolga Birol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Onur Öztürk'ün atanmasına karar verilmiştir.
 
Saygılarımızla,
PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024796


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