***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PINSU*** PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanan Sn. Barış Kav'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258119BIST