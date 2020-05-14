***PIT* *ARTI*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PIT******ARTI*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2020 - 22.04.2020 - 07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarArtı Yatırım Holding A.Ş.‘nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve imtiyazlı 100.000 adet A grubu paylarının Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satılmasıyla ilgili görüşmelerin 21.04.2020 tarihinde başladığı ve görüşmelerin olumlu neticelenerek 22.04.2020 tarihi itibari ile pay devri işlemlerine başlandığı ve 07.05.2020 tarihinde ise pay devri işlemlerinin tamamlandığı kamuya duyurulmuştu.Söz konusu payların devri ile birlikte Sayın Yalçın Yalçınkaya Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim hakimiyetini elde etmesi sebebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği"nin 11. Maddesi çerçevesinde Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin diğer paydaşlarına ait payları satın almak üzere "Zorunlu Pay Alım Teklifi" yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasına göre belirlenmiştir.Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasında Zorunlu Pay Alım Teklifi Fiyatı hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamaz ifadesi yer almaktadır.Bu bilgiler ışığındaPay alım teklifine konu Artı Yatırım Holding A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 22.04.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 0,88 TL olarak hesaplandığı, Pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup (B grubu) paylarına pay alım teklif yükümlülüğünün doğduğu 22.04.2020 tarihinden geriye doğu altı aylık süreçte Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde alınan payların dışında Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin hiç payını almadığı, Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde alınan payların sadece Halka kapalı ve imtiyazlı 100.000 adet A grubu payları kapsadığı,Hususları dikkate alındığında pay alım teklif fiyatı SPK onayına tabi olmak üzere 1 TL imtiyazsız, B grubu nominal değerli paylar için 22.04.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 0,88 TL olarak hesaplanmıştır.Bu minvalde pay alım teklifini doğuran pay alım fiyatı olan 0,88 TL olup, 0,88 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (14.05.2020) itibariyle başvuru yapılmıştır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında gerekli duyurular yapılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844990BIST