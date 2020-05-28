***PIT* *BAYRK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
28.05.2020 15:18
***PIT******BAYRK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş
Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847276
BIST
15:07105.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 506,22
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
15:076,8193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
15:077,5081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5115
En Düşük
7,4416
15:07377,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,79
|Açılış
|: 377,15
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,23
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|15,29
|155.111.374
|% 10,00
|
|KENT
|520,90
|11.927.112
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|74.791.362
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.202.771
|% 9,83
|
|SERVE
|4,89
|901.762
|% 9,64
|
|CMENT
|31,68
|5.872.889
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.108.356
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.666.518
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|106.997
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.462.234.597
|% 2,51
|
|GARAN
|7,76
|1.721.784.286
|% 1,57
|
|PGSUS
|59,35
|857.062.454
|% 0,42
|
|ASELS
|30,12
|554.466.928
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,67
|505.853.374
|% 1,25
|
|GARAN
|7,76
|1.721.784.286
|% 1,57
|
|THYAO
|12,64
|2.462.234.597
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|230.396.017
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|264.071.254
|% 0,45
|
|GSRAY
|2,97
|339.565.654
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3339
|8,3757
|% 0,65
|
|Frank
|6,9988
|7,0410
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8101
|1,8192
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.477
|30,10
|
|Tam
|2.518
|2.553
|42,40
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,20
|
|Çeyrek
|614
|622
|7,60
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|