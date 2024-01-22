***PIT* *BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***PIT******BNTAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [PIT, BNTAS]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduPITİlgili Menkul Kıymet AdıBNTASLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih23/01/2024Likidite Sağlayıcılığın Biteceği TarihAçıklamalarPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242067BIST