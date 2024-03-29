***PIT* *BNTAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***PIT******BNTAS*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [BNTAS]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduPITDönem16.03.2024 - 29.03.2024AçıklamalarBantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BNTAS.E) paylarında 16.03.2024 - 29.03.2024 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında yapılan işlemleri gösteren tablo EK'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264416BIST