***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
28.04.2020 12:43
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
14.04.2020 - 27.04.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 14.04.2020 - 27
.04.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840685
BIST
12:58101.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 308,66
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:586,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:587,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0429
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
12:58384,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 384,29
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.484.257
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|263.538.085
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|LINK
|29,00
|6.362.148
|% -4,92
|
|ALCTL
|21,12
|50.207.108
|% -4,69
|
|IHGZT
|4,40
|102.035
|% -4,35
|
|KNFRT
|11,55
|20.683.029
|% -4,07
|
|ECILC
|5,32
|653.982.911
|% 4,11
|
|GARAN
|8,45
|584.385.502
|% 1,08
|
|THYAO
|10,84
|422.687.739
|% 0,18
|
|ASELS
|27,46
|331.514.911
|% -0,07
|
|MPARK
|16,30
|263.538.085
|% 9,99
|
|ECILC
|5,32
|653.982.911
|% 4,11
|
|YKBNK
|2,12
|163.021.232
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|584.385.502
|% 1,08
|
|TSKB
|1,07
|59.905.214
|% 0,94
|
|AVOD
|2,38
|120.828.344
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7169
|8,7606
|% 0,68
|
|Frank
|7,1626
|7,2058
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-5,27
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|-6,00
|
|Tam
|2.527
|2.581
|-6,10
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|-3,00
|
|Çeyrek
|617
|631
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,24
|23,24
|0,17
|