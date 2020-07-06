***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
06.07.2020 15:39
***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
PIT
Dönem
22.06.2020 - 05.07.2020
Açıklamalar
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGPRO.E) paylarında 22.06.2020 - 05.07.2020 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855029
BIST
17:00118.094
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 2.345,55
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.103
En Düşük
116.674
17:006,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:007,7744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0465
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:00393,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 393,77
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.245.326
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.835.991
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.133.577
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.989.455
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,95
|1.137.962.974
|% 6,72
|
|ODAS
|2,84
|1.009.533.544
|% 8,40
|
|KRDMD
|3,23
|850.679.657
|% 2,22
|
|SISE
|5,98
|732.780.660
|% 4,18
|
|EKGYO
|2,10
|689.271.277
|% 2,94
|
|ODAS
|2,84
|1.009.533.544
|% 8,40
|
|IHLGM
|1,84
|649.372.142
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,10
|689.271.277
|% 2,94
|
|KRDMD
|3,23
|850.679.657
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,74
|385.043.177
|% 8,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5556
|8,5985
|% 0,21
|
|Frank
|7,2741
|7,3180
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,05
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.554
|2.572
|18,10
|
|Tam
|2.628
|2.640
|18,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|9,10
|
|Çeyrek
|638
|646
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,34
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,08
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,29
|