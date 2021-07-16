***PIT* *EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***PIT******EGPRO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [EGPRO]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduPITDönemAçıklamalarEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (EGPRO.E), pay sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine ilişkin başvurumuz Borsa İstanbul A.Ş. tarafından onaylanmıştır, söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetleri 30.06.2022 tarihine kadar devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951541BIST