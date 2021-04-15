***PIT* *GWIND*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.04.2021 15:13
***PIT******GWIND*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Galata Wind Enerji A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928494
BIST
16:081.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,07
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:088,0848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:089,6895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:08454,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,86
|Açılış
|: 454,19
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TRGYO
|3,85
|271.905.724
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.295.174
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.203.033
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.665.821
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.563.987
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.218.141
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|EREGL
|18,25
|1.324.016.269
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,68
|1.089.966.986
|% 3,78
|
|SASA
|46,38
|1.081.909.196
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|GARAN
|7,28
|4.835.295.190
|% 4,15
|
|YKBNK
|2,18
|1.043.041.424
|% 1,40
|
|TSKB
|1,33
|226.492.719
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.268.577
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.554.443
|% -0,53
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0781
|8,0848
|% 0,17
|
|Euro
|9,6791
|9,6895
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,1185
|11,1743
|% 0,37
|
|Frank
|8,7189
|8,7714
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1508
|2,1616
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|11,14
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.006
|3.051
|9,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,04
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,19
|
Seans Raporu
16:08
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16:20BNTAS
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16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
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16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem