***PIT* *NTGAZ*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
26.03.2021 09:49
***PIT******NTGAZ*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920765
BIST
11:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:057,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0507
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:059,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0724
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:05443,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,27
|Açılış
|: 443,74
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:04
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.832.835
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,92
|78.370.880
|% 9,25
|
|AVOD
|9,49
|257.444.525
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,80
|2.527.363
|% -4,74
|
|BSOKE
|3,67
|50.976.838
|% -4,18
|
|RAYSG
|12,10
|170.565
|% -4,04
|
|ISGSY
|19,82
|9.994.939
|% -3,60
|
|GARAN
|7,06
|659.091.855
|% 1,00
|
|SISE
|7,39
|322.023.100
|% 2,35
|
|BJKAS
|6,84
|271.576.097
|% 8,57
|
|AVOD
|9,49
|257.444.525
|% -9,96
|
|VESTL
|36,28
|253.220.597
|% -2,21
|
|GARAN
|7,06
|659.091.855
|% 1,00
|
|GSRAY
|3,71
|203.761.563
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,20
|113.657.955
|% 1,85
|
|SISE
|7,39
|322.023.100
|% 2,35
|
|BJKAS
|6,84
|271.576.097
|% 8,57
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9875
|7,9967
|% 0,72
|
|Euro
|9,4140
|9,4315
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9725
|11,0276
|% 1,01
|
|Frank
|8,4561
|8,5071
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1249
|2,1356
|% 0,75
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,23
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|
Seans Raporu
11:04
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 51 artarak (% 0.25 ) 1, 434
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11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GARAN
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11:17XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 4, 699.00 milyon TL de
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11:17TRILC
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 213, 919 adet işlem