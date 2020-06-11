***PIT* *PAPIL*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
11.06.2020 16:08
***PIT******PAPIL*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arz sürecinde fiyat tespit raporu tarafımızca hazırlanan Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (PAPIL) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte tarafınıza sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850668
BIST
16:00109.162
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -616,69
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:006,8211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:007,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7550
En Düşük
7,6811
16:00379,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,16
|Açılış
|: 379,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
380,28
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.444.143
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.411.048
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.097.554
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|129.003.065
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|CRDFA
|4,04
|3.498.736
|% -5,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.134.041.937
|% 0,00
|
|ASELS
|32,20
|771.762.421
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|616.813.687
|% -1,10
|
|PETKM
|3,88
|597.877.199
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,67
|483.309.035
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.134.041.937
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|483.309.035
|% 9,87
|
|TSKB
|1,19
|215.599.619
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|358.228.606
|% 1,49
|
|KRDMD
|2,69
|435.417.656
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5977
|8,6408
|% -0,12
|
|Frank
|7,2098
|7,2533
|% 0,87
|
|Riyal
|1,8119
|1,8210
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-3,18
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.483
|0,70
|
|Tam
|2.531
|2.552
|0,90
|
|Yarım
|1.235
|1.245
|2,30
|
|Çeyrek
|618
|623
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,50
|39,50
|-2,23
|
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