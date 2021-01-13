***PIT* *POLTK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***PIT******POLTK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [POLTK]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar13.01.2021 tarihinde Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 397,70 - 410,00 TL fiyat aralığından 67.118 adet toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.01.2021 tarihi gün sonu itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)13/01/2021 0 67.118 67.118 238.477 171.359 % 6,36 % 6,36 % 4,57 % 4,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901958BIST