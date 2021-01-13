***PIT* *POLTK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.01.2021 20:30
***PIT******POLTK*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.01.2021 tarihinde Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 397,70 - 410,00 TL fiyat aralığından 67.118 adet toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.01.2021 tarihi gün sonu itibariyle %5 sınırının altına düşmüştür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/01/2021 0 67.118 67.118 238.477 171.359 % 6,36 % 6,36 % 4,57 % 4,57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901958
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0530
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,3982
18:059,0113
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0927
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
8,9982
18:05442,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,79
|Açılış
|: 442,24
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|DAGHL
|15,07
|3.326.406
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4001
|7,4025
|% -0,70
|
|Euro
|9,0069
|9,0126
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% -0,85
|
|Frank
|8,3150
|8,3650
|% -0,76
|
|Riyal
|1,9680
|1,9778
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,15
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,48
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
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17:57SAFKR
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17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
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17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
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17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem