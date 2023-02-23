***PIT* *TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***PIT******TNZTP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [TNZTP, PIT]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıPiramit Menkul Kıymetler A.ŞYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduPITİlgili Menkul Kıymet AdıTNZTPEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih24/02/2023Likidite Sağlayıcılığın Biteceği TarihAçıklamalarPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Tapdi Oksijen Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116481BIST