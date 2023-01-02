***PIT* *TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***PIT******TNZTP*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [TNZTP]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ye ait Şirket Ana Sözleşmesi ve Fon Kullanım Yerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092424BIST