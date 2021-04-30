***PIT* *ZRGYO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
30.04.2021 12:34
***PIT******ZRGYO*** PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin
Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933200
BIST
12:351.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:358,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0650
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2680
En Düşük
8,1830
12:3510,0083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:35469,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,19
|Açılış
|: 469,44
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:35
|INTEM
|44,26
|8.250.541
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.850.644
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,40
|84.728.773
|% 9,66
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|FORMT
|1,31
|7.353.312
|% 9,17
|
|KRTEK
|11,70
|68.725.358
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.486.426
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,80
|62.407.824
|% -7,95
|
|FENER
|26,98
|35.027.631
|% -6,25
|
|KOZAL
|113,20
|582.680.657
|% 4,43
|
|THYAO
|12,18
|501.909.944
|% 1,67
|
|EREGL
|19,27
|402.523.202
|% 0,05
|
|PETKM
|6,65
|400.080.411
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|374.252.556
|% 0,14
|
|EKGYO
|1,82
|176.146.152
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|138.233.036
|% 0,48
|
|PETKM
|6,65
|400.080.411
|% -0,75
|
|GARAN
|7,24
|374.252.556
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,17
|340.196.151
|% 0,70
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2610
|8,2680
|% 0,79
|
|Euro
|9,9972
|10,0083
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4491
|11,5065
|% 0,44
|
|Frank
|9,0515
|9,1060
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1953
|2,2063
|% 0,70
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-3,93
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,53
|67,53
|-0,52
|