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***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

14.10.2022 17:01
***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı


***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PKART

17.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PLASTIKKART PKART 0,7152982 0,6437683


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072274


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SNGYO 4,84 184.144.733 % 10,00  
KONYA 1.702,80 148.537.281 % 10,00  
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Riyal 4,9325 4,9572 % 0,15  
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Altın Gr. 986 987 -7,80  
Cumhuriyet 6.631 6.731 -6,00  
Tam 6.656 6.716 -74,00  
Yarım 3.243 3.280 -40,00  
Çeyrek 1.625 1.640 -19,00  
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