***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.10.2022 17:01
***PKART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PKART
17.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PLASTIKKART PKART 0,7152982 0,6437683
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072274
BIST
16:553.630
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 76,26
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
16:5518,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
16:5518,1000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0457
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
16:55986,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,60
|Açılış
|: 986,81
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,02
BIST En Aktif Hisseler16:55
|PENTA
|440,00
|14.447.400
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|184.144.733
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|148.537.281
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|291.858.302
|% 9,99
|
|CONSE
|6,18
|332.190.990
|% 9,96
|
|TKFEN
|31,48
|1.126.707.620
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,58
|17.772.967
|% -4,48
|
|KZBGY
|17,69
|325.309.414
|% -4,33
|
|DNISI
|7,61
|33.912.686
|% -3,79
|
|THYAO
|89,70
|3.944.895.549
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,74
|2.528.551.707
|% 4,42
|
|AKBNK
|13,51
|2.445.028.391
|% 3,84
|
|ISCTR
|8,51
|2.256.727.937
|% 3,53
|
|KOZAL
|199,60
|2.112.761.338
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,24
|1.589.068.749
|% 1,68
|
|YKBNK
|8,74
|2.528.551.707
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,51
|2.256.727.937
|% 3,53
|
|AKBNK
|13,51
|2.445.028.391
|% 3,84
|
|ODAS
|8,54
|984.604.504
|% 4,91
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5871
|18,5942
|% 0,29
|
|Euro
|18,0920
|18,1000
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,7728
|20,8769
|% -0,94
|
|Frank
|18,4660
|18,5772
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,15
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|986
|987
|-7,80
|
|Cumhuriyet
|6.631
|6.731
|-6,00
|
|Tam
|6.656
|6.716
|-74,00
|
|Yarım
|3.243
|3.280
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.640
|-19,00
|