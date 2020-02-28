***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822373
BIST
13:32105.482
En Yüksek
|Değişim
|: -4,47%
|| -4.936,08
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:326,2265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0261
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:326,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0498
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:32325,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,46
|Açılış
|: 325,76
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,66
|12.204.688
|% 10,92
|
|OYAYO
|3,74
|19.416.569
|% 10,65
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AKSEN
|3,77
|14.535.544
|% 7,41
|
|AVGYO
|1,49
|22.660.748
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,40
|999.006
|% -11,46
|
|IHEVA
|3,24
|1.402.690
|% -10,74
|
|YESIL
|11,34
|3.918.373
|% -10,57
|
|SEKUR
|4,69
|2.009.814
|% -10,50
|
|THYAO
|11,44
|734.484.086
|% -5,84
|
|ASELS
|27,08
|575.806.946
|% -3,22
|
|GARAN
|9,48
|200.559.904
|% -6,97
|
|YKBNK
|2,30
|144.820.147
|% -6,12
|
|PETKM
|3,60
|144.114.899
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,38
|127.236.810
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|108.024.030
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|129.615.419
|% -5,39
|
|THYAO
|11,44
|734.484.086
|% -5,84
|
|YKBNK
|2,30
|144.820.147
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0022
|8,0423
|% 0,40
|
|Frank
|6,4304
|6,4691
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.627
|-10,41
|
|Altın Gr.
|327
|328
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,26
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,89
|