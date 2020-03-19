***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:01
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830615
BIST
10:1585.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -41,44
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
85.845
En Düşük
84.803
10:156,5160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0364
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5200
En Düşük
6,4647
10:157,1053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0310
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:15311,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,45
|Açılış
|: 311,17
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.520.404
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|768.243
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|QNBFB
|34,48
|35.680
|% 9,46
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|473.724
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|130.253
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|282.969
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,99
|85.415.598
|% 1,14
|
|ASELS
|21,68
|54.774.418
|% -0,28
|
|GARAN
|8,03
|36.295.217
|% 0,37
|
|ISFIN
|2,74
|34.152.748
|% 5,38
|
|ECILC
|3,10
|20.444.945
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,74
|34.152.748
|% 5,38
|
|IHLGM
|0,78
|9.200.154
|% 1,30
|
|THYAO
|7,99
|85.415.598
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,98
|19.235.198
|% 0,00
|
|ODAS
|1,21
|11.614.200
|% 0,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5057
|7,5433
|% -0,11
|
|Frank
|6,7049
|6,7452
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7303
|1,7390
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|0,45
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,07
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|1,53
|