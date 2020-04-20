***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:02
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839226
BIST
14:5698.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 370,64
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.281
14:566,9292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
14:567,5209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
14:56375,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,69
|Açılış
|: 375,94
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|BIZIM
|12,23
|78.102.073
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.114.618
|% 9,98
|
|ANELE
|3,87
|39.767.331
|% 9,94
|
|TSPOR
|3,97
|6.205.193
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,80
|143.251.822
|% -7,59
|
|PGSUS
|49,14
|79.609.687
|% -5,32
|
|GARAN
|8,37
|527.988.967
|% -0,24
|
|THYAO
|10,53
|456.584.151
|% 0,10
|
|ASELS
|27,34
|452.387.952
|% 0,81
|
|ISFIN
|3,24
|334.646.494
|% 3,18
|
|MGROS
|29,86
|263.682.136
|% 2,40
|
|ISFIN
|3,24
|334.646.494
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,00
|177.156.072
|% -0,50
|
|KARSN
|1,52
|129.089.606
|% 4,11
|
|GUSGR
|2,78
|221.934.798
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|106.267.650
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5962
|8,6393
|% -0,49
|
|Frank
|7,1299
|7,1729
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8418
|1,8510
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|2,90
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.467
|-56,00
|
|Tam
|2.484
|2.543
|-53,90
|
|Yarım
|1.206
|1.236
|-28,00
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,62
|26,62
|-1,46
|
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