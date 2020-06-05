***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 12:30
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849383
BIST
12:44109.785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 248,38
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.725
12:446,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0198
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7736
En Düşük
6,7351
12:447,6777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
12:44371,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,39
|Açılış
|: 371,74
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|221.178
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|44.342.246
|% 9,98
|
|IZTAR
|5,85
|1.888.177
|% 9,96
|
|AYCES
|31,40
|1.570.440
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|18.428.183
|% 9,93
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|11.726.600
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|53.339
|% -7,94
|
|GSDDE
|4,30
|2.282.716
|% -7,53
|
|THYAO
|12,73
|498.601.248
|% 1,11
|
|GARAN
|8,16
|338.902.486
|% 0,25
|
|TUPRS
|89,00
|299.976.265
|% 2,83
|
|PETKM
|3,80
|282.409.788
|% -1,55
|
|ASELS
|31,84
|195.823.706
|% 0,51
|
|PETKM
|3,80
|282.409.788
|% -1,55
|
|CEMAS
|1,24
|71.556.293
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,64
|88.556.869
|% -1,20
|
|MNDRS
|2,80
|145.646.283
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,33
|65.730.883
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5280
|8,5707
|% 0,57
|
|Frank
|7,0440
|7,0865
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,05
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.441
|-6,40
|
|Tam
|2.483
|2.508
|-10,30
|
|Yarım
|1.212
|1.226
|-3,20
|
|Çeyrek
|606
|613
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|1,07
|