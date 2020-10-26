***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:07
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883783
BIST
17:331.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,18%
|| -37,85
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:338,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1149
|Açılış
|: 8,0840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:339,5547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1055
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:33494,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 7,42
|Açılış
|: 494,63
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:31
|RTALB
|49,52
|264.336.092
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.284.109
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.066.542
|% 9,98
|
|AVHOL
|5,76
|10.172.178
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.568.388
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|12.897.864
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.609.298
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.791.996
|% -10,00
|
|TSKB
|1,92
|3.175.328.484
|% 5,49
|
|ECILC
|7,53
|1.439.984.055
|% 5,31
|
|GARAN
|6,85
|1.035.336.289
|% -3,11
|
|SISE
|6,46
|849.585.014
|% -5,14
|
|FENER
|38,02
|740.561.297
|% 0,16
|
|TSKB
|1,92
|3.175.328.484
|% 5,49
|
|SKBNK
|1,80
|594.802.770
|% -3,74
|
|EKGYO
|1,70
|484.660.254
|% -6,59
|
|KRDMD
|3,38
|678.959.244
|% -2,87
|
|YKBNK
|2,12
|421.878.940
|% -4,50
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0788
|8,0833
|% 1,46
|
|Euro
|9,5472
|9,5551
|% 1,12
|
|Sterlin
|10,4812
|10,5337
|% 1,15
|
|Frank
|8,8735
|8,9270
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1496
|2,1604
|% 1,49
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|