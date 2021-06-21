***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:03
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PKART]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943286
BIST
14:341.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:348,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:3410,4495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0817
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:34503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,99
|Açılış
|: 503,66
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:34
|EUKYO
|8,69
|10.041.753
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.684.076
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.025.433
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.304.697
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,53
|114.966.657
|% 9,04
|
|METUR
|6,39
|63.404.261
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.752.617
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,49
|1.071.769.746
|% -0,34
|
|GARAN
|8,08
|511.102.162
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,08
|426.346.784
|% 0,97
|
|EREGL
|18,00
|399.061.876
|% 1,18
|
|KRDMD
|6,77
|375.457.432
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,08
|426.346.784
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|226.010.013
|% -0,47
|
|THYAO
|14,49
|1.071.769.746
|% -0,34
|
|TSKB
|1,28
|83.189.294
|% -2,29
|
|GARAN
|8,08
|511.102.162
|% -0,98
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7840
|8,7859
|% 0,56
|
|Euro
|10,4446
|10,4495
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,1551
|12,2161
|% 1,05
|
|Frank
|9,4967
|9,5539
|% 0,70
|
|Riyal
|2,3348
|2,3465
|% 0,52
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,80
|
|Altın Gr.
|504
|504
|8,29
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|40,00
|
|Tam
|3.319
|3.405
|43,82
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|21,20
|
|Çeyrek
|805
|823
|10,59
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,02
|