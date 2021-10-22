***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 13:01
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971927
BIST
13:441.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,23
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.469
En Düşük
1.454
13:449,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1149
|Açılış
|: 9,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
13:4411,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1174
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
13:44554,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 9,08
|Açılış
|: 554,43
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler13:44
|SERVE
|15,74
|648.315
|% 9,99
|
|TEKTU
|1,28
|18.492.179
|% 8,47
|
|MRSHL
|254,00
|9.586.404
|% 8,04
|
|KONTR
|71,05
|70.651.856
|% 7,65
|
|YEOTK
|64,20
|35.000.791
|% 7,54
|
|FADE
|7,93
|183.996.298
|% -7,79
|
|MERIT
|24,60
|22.751.251
|% -6,75
|
|OLMK
|7,24
|3.887.179
|% -5,97
|
|KSTUR
|250,00
|174.498
|% -4,94
|
|ANELE
|2,68
|17.003.241
|% -4,63
|
|SISE
|8,48
|681.740.638
|% 1,44
|
|THYAO
|14,12
|601.889.902
|% 1,07
|
|KRDMD
|7,37
|495.174.873
|% 1,66
|
|SASA
|28,08
|410.820.735
|% 1,74
|
|TUPRS
|137,20
|389.165.076
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,53
|379.904.364
|% 1,61
|
|SISE
|8,48
|681.740.638
|% 1,44
|
|EKGYO
|1,95
|132.138.453
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,37
|495.174.873
|% 1,66
|
|ZOREN
|1,56
|75.220.344
|% 1,30
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6110
|9,6150
|% 1,21
|
|Euro
|11,1871
|11,1972
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,2336
|13,3000
|% 1,18
|
|Frank
|10,4533
|10,5163
|% 1,33
|
|Riyal
|2,5573
|2,5702
|% 1,16
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|9,44
|
|Altın Gr.
|554
|554
|9,21
|
|Cumhuriyet
|3.650
|3.705
|81,00
|
|Tam
|3.637
|3.729
|88,34
|
|Yarım
|1.758
|1.804
|42,73
|
|Çeyrek
|882
|902
|21,37
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,14
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|0,42
|