***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.03.2022 13:08
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008101
BIST
13:012.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,76
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:0114,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1314
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5036
En Düşük
14,3429
13:0115,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1633
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:01935,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 12,38
|Açılış
|: 935,02
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:01
|KOZAA
|25,52
|394.354.553
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.220.091.478
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|114.114.285
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,28
|81.651
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,11
|136.709.065
|% 9,20
|
|GWIND
|6,11
|44.736.657
|% -6,86
|
|USAK
|1,39
|34.731.683
|% -6,08
|
|SANEL
|7,83
|3.217.037
|% -4,04
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|SELVA
|18,07
|33.765.732
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,14
|3.526.828.052
|% 4,78
|
|THYAO
|25,98
|2.939.994.590
|% 0,31
|
|EREGL
|35,34
|1.628.471.183
|% 2,20
|
|KOZAL
|144,60
|1.220.091.478
|% 9,96
|
|GARAN
|11,80
|988.168.701
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,14
|3.526.828.052
|% 4,78
|
|YKBNK
|3,68
|535.175.219
|% 1,10
|
|THYAO
|25,98
|2.939.994.590
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,13
|222.501.775
|% 1,43
|
|GARAN
|11,80
|988.168.701
|% 0,43
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,05
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,83
|
|Cumhuriyet
|6.198
|6.291
|160,00
|
|Tam
|6.170
|6.326
|168,33
|
|Yarım
|2.982
|3.060
|81,43
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|40,71
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|2,79
|