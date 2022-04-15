***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2022 16:40
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021151
BIST
16:482.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
16:4814,6367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0330
|Açılış
|: 14,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
16:4815,8476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0038
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
16:48928,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,30
|Açılış
|: 928,32
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler16:48
|IHAAS
|16,94
|18.326.713
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.440.107
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.333.910
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,02
|16.764.631
|% 9,64
|
|ERSU
|4,91
|55.921.123
|% -7,36
|
|OYLUM
|2,31
|7.291.033
|% -5,33
|
|DAGHL
|15,62
|3.379.520
|% -5,10
|
|SELGD
|4,21
|2.091.112
|% -4,54
|
|PKART
|17,39
|11.059.817
|% -4,45
|
|GARAN
|13,81
|1.950.142.794
|% 0,80
|
|THYAO
|37,50
|1.670.684.132
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,94
|1.452.279.524
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,23
|1.125.015.512
|% 1,75
|
|HEKTS
|22,06
|1.039.943.110
|% -4,25
|
|EKGYO
|2,94
|1.452.279.524
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|546.838.680
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,23
|1.125.015.512
|% 1,75
|
|ODAS
|2,35
|484.534.446
|% 1,73
|
|GARAN
|13,81
|1.950.142.794
|% 0,80
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6347
|14,6367
|% 0,23
|
|Euro
|15,8242
|15,8476
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0557
|19,1513
|% 0,03
|
|Frank
|15,4541
|15,5472
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8891
|3,9086
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|4,34
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|2,10
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:01MERIT
Yüzde 4.14 oranında artışla 35.20 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 606 adet işlem
-
17:00NIBAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 695, 503 adet işlem
-
16:59NIBAS
Yüzde 4.21 oranında artışla 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 692, 219 adet işlem
-
16:58XU100
Endeks 2, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 25, 841.00 milyon TL de
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16:58YUNSA
Yüzde 7.68 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 782, 661 adet işlem