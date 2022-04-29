***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2022 13:54
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025482
BIST
15:112.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,39
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:1114,8465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0569
|Açılış
|: 14,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8465
En Düşük
14,7579
15:1115,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0841
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:11914,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 13,62
|Açılış
|: 914,11
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:11
|EGSER
|23,76
|51.874.437
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.044.255
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|8.181.172
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.398.703
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.378.876
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.495.103
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.151.024
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,00
|27.935.904
|% -8,31
|
|TKFEN
|19,51
|482.560.915
|% -7,01
|
|THYAO
|40,56
|2.634.907.322
|% 0,15
|
|AKBNK
|8,86
|788.684.020
|% -1,23
|
|SISE
|17,80
|765.097.768
|% 0,51
|
|TUPRS
|233,70
|753.725.842
|% -1,81
|
|EREGL
|33,36
|753.091.347
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,61
|657.814.981
|% -1,51
|
|ODAS
|2,44
|406.900.207
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|168.132.308
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|525.252.464
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,86
|788.684.020
|% -1,23
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8416
|14,8465
|% 0,38
|
|Euro
|15,6327
|15,6423
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,5853
|18,6785
|% 1,21
|
|Frank
|15,2253
|15,3171
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9444
|3,9642
|% 0,39
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|21,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|14,89
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|102,00
|
|Tam
|6.058
|6.209
|107,27
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|51,89
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|25,95
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|