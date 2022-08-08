***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 10:17
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052800
BIST
10:412.775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 24,16
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:4117,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0529
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:4118,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1080
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
10:411.026,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.026,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,32
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NETAS
|22,24
|33.974.184
|% 9,99
|
|SAFKR
|9,71
|16.489.345
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.801.385
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|20.103.066
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|2.389.311
|% 9,87
|
|ASUZU
|267,30
|10.286.239
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|143.064.248
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KZBGY
|41,00
|6.080.207
|% -7,57
|
|KRPLS
|6,92
|85.830.149
|% -6,99
|
|THYAO
|58,00
|1.232.473.646
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|634.495.219
|% 2,61
|
|SASA
|51,65
|506.784.563
|% 3,71
|
|SISE
|23,68
|437.047.030
|% 1,20
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,37
|247.919.373
|% 7,24
|
|EKGYO
|3,47
|251.376.598
|% -0,86
|
|TSKB
|3,23
|219.702.231
|% 1,57
|
|YKBNK
|5,19
|331.724.212
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,15
|208.476.187
|% 0,73
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9551
|17,9651
|% 0,30
|
|Euro
|18,3371
|18,3493
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6838
|21,7925
|% 0,59
|
|Frank
|18,6577
|18,7701
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% 0,31
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|3,33
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|3,91
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.872
|6.948
|-42,00
|
|Yarım
|3.349
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|95,69
|95,69
|0,77
|
Seans Raporu
10:41
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10:56GSRAY
Yüzde 8.82 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 344, 010 adet işlem
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10:55SKBNK
Yüzde 6.79 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 962, 059 adet işlem
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10:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.81 ) 2, 980
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10:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SKBNK, GUSGR
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10:54XU100
Endeks 2, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 10, 032.00 milyon TL de