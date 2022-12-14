***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 21:03
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087013
BIST
11:135.242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -14,68
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.230
11:1318,6499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
11:1319,8314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
11:131.084,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.084,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|87.496.136
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|26.168.015
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|154.294.841
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,45
|15.881.222
|% -22,56
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|HUNER
|13,59
|51.869.662
|% -5,69
|
|ALFAS
|291,50
|231.084.996
|% -5,45
|
|KRDMD
|18,57
|3.549.249.718
|% -1,33
|
|THYAO
|143,00
|2.286.688.531
|% -0,69
|
|ASELS
|59,65
|2.088.200.163
|% 0,51
|
|TTKOM
|21,00
|1.907.687.073
|% 5,37
|
|PETKM
|18,22
|1.632.003.095
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,07
|1.560.127.527
|% 2,02
|
|KRDMD
|18,57
|3.549.249.718
|% -1,33
|
|YKBNK
|11,77
|1.350.048.650
|% 1,90
|
|SKBNK
|2,79
|291.883.588
|% 1,09
|
|SNGYO
|3,67
|362.417.957
|% 1,10
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6499
|% 0,04
|
|Euro
|19,8291
|19,8396
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,9707
|23,0859
|% -0,02
|
|Frank
|19,9869
|20,1073
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,02
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-1,20
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.277
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.524
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|