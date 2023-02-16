***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:21
***PKART*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PKART.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114384
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.108,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.108,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.111.461.287
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.327.807
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|321.038.891
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.262.053
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|33.268.451
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|43.690.992
|% -10,00
|
|RODRG
|70,20
|54.196.381
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.896.545
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.102.069
|% -9,99
|
|THYAO
|141,00
|9.033.260.788
|% 0,79
|
|EREGL
|44,52
|8.240.421.821
|% 7,74
|
|TUPRS
|630,20
|6.790.066.191
|% 9,62
|
|ASELS
|56,95
|4.147.784.126
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,09
|4.081.163.085
|% -0,49
|
|AKBNK
|16,09
|4.081.163.085
|% -0,49
|
|YKBNK
|9,12
|2.046.632.438
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.492.593.042
|% 1,53
|
|EREGL
|44,52
|8.240.421.821
|% 7,74
|
|KRDMD
|19,23
|3.030.756.027
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8532
|18,8574
|% 0,05
|
|Euro
|20,1429
|20,1510
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,5086
|22,6215
|% -0,44
|
|Frank
|20,2635
|20,3856
|% -0,26
|
|Riyal
|5,0110
|5,0361
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-6,02
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-5,10
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.546
|7.610
|-25,00
|
|Yarım
|3.687
|3.724
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.843
|1.862
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,03
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,73
|85,73
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem